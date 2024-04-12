Збільшення пенсії на 20%: хто може отримати таку надбавку

Жителі певних регіонів зможуть отримати спеціальну надбавку до пенсії. Така опція доступна і для переселенців.

Хто має право на цю доплату

Надбавка надається жителям гірських населених пунктів. Також до уваги беруться окремі галузі, які недостатньо розвинені у вказаних місяцях проживання.

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Надбавка надається за умови, що у цих населених пунктах є проблеми з:

системою соціально-побутового обслуговування;

транспортною доступністю;

сферою застосування праці.

Сума надбавки вираховується індивідуально. Станом на тепер, розмір доплати складає 20% від основного розміру пенсії.

Розмір державних пенсій, стипендій, всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які набули статусу працюючого, що проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірничого, збільшується на 20%,

– йдеться у статті 6

Як отримати таку надбавку

Для отримання такої надбавки потрібно отримати спеціальне посвідчення. Цей документ засвідчує проживання на території гірського населеного пункту.

Оформити посвідчення можна через місцеві органи влади або ЦНАП. Отримання документа відбувається протягом 30 календарних днів після подання заяви.

Переселенці також можуть оформити вказане посвідчення. Вони мають діяти за стандартною процедурою та обов'язково надати документи, що засвічують статус ВПО.