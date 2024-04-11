Скільки експортувала Україна

У період від січня до березня поточного року Україна імпортувала продукцію на суму 16 мільярдів доларів, у той час, як вартість експортованих товарів досягла 10 мільярдів доларів.

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Серед імпортованих товарів, велика частка — а саме 13,8 мільярда доларів, або 86%, була обкладена податками.

Цікаво! Фіскальні відрахування, нараховані на кожен кілограм обтяженого податком імпорту, у січні-березні 2024 року склали 0,49 долара за кілограм, що показує зростання на 8 відсотків у порівнянні з тією ж періодом попереднього року.

Аналіз країн-партнерів показує, що найбільший обсяг імпорту до України припадає на Китай із показником у 3 мільярди доларів, за ним слідують Польща з 1,6 мільярда та Німеччина з 1,3 мільярда доларів.

Що стосується експорту, то Польща лідирує серед країн, що приймають українські товари, із сумою майже 1 мільярд доларів. За нею розташувалися Іспанія та Китай із сумами 813 мільйонів та 789 мільйонів відповідно.

Які товари експортувала Україна

У першому кварталі 2024 року серед імпортованих товарів в Україну основну частку становили такі категорії:

Машини, устаткування та засоби транспортування домінували з обсягом імпорту у 5,3 мільярда доларів, що склало 65% від загального імпорту за цей період. Ці товари також забезпечили значний внесок у державний бюджет через митні платежі, сумуючи 38,9 мільярда гривень, або 30% від загальних митних зборів.

Хімічна продукція також зайняла значне місце в імпортному портфелі країни, з оцінкою у 3 мільярда доларів, що вилилось у 21,3 мільярда гривень митних надходжень, формуючи 16% від загальної кількості митних виплат.

Третьою важливою групою товарів були паливно-енергетичні ресурси на суму 2 мільярда доларів, внесок яких у митні збори становив 31,8 мільярда гривень, а це приблизно 25% від усіх митних платежів, здійснених у цей період.

Три основні категорії товарів очолили список експорту з України у першому кварталі 2024 року: