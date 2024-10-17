Доплати до пенсії після 65 років: хто може на них розраховувати у 2025 році

Українці, які досягли 65 років і мають достатній страховий стаж – отримують пенсію, яка становить не менше 40% їхньої заробітної плати. Чи можливі доплати до цієї пенсії у 2025 році, дізнайтеся далі.

Чи отримуватимуть 65-річні особи доплати у 2025 році

У 2025 році не очікується суттєвих змін у пенсійних виплатах. Якщо пенсія особи, яка досягла 65 років, менша за 40% від мінімальної заробітної плати, то їй автоматично буде нарахована доплата до цього мінімуму й у 2025 році.

Читайте також: У якому віці українці можуть вийти на пенсію цьогоріч

У цьому випадку доплата до пенсії буде встановлена автоматично, без необхідності особистого звернення до Пенсійного фонду України. Однак, 65-річні не зможуть претендувати на інші надбавки у 2025 році.

Чи будуть доплати в інших пенсіонерів

Слід зазначити, що у 2025 році доплата за віком після досягнення 70-річного віку – зберігається. Тобто, такі пенсіонери матимуть право на автоматичну доплату, розмір якої залежить від їхнього віку і з часом зростає: