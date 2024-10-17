Будут ли получать 65-летние лица доплаты в 2025 году
В 2025 году не ожидается существенных изменений в пенсионных выплатах. Если пенсия лица, достигшего 65 лет, меньше 40% от минимальной заработной платы, то ему автоматически будет начислена доплата до этого минимума и в 2025 году.
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В этом случае доплата к пенсии будет установлена автоматически, без необходимости личного обращения в Пенсионный фонд Украины. Однако, 65-летние не смогут претендовать на другие надбавки в 2025 году.
Будут ли доплаты у других пенсионеров
Следует отметить, что в 2025 году доплата по возрасту по достижении 70-летнего возраста – сохраняется. То есть, такие пенсионеры будут иметь право на автоматическую доплату, размер которой зависит от их возраста и со временем растет:
- Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен.
- Пенсионеры от 75 до 79 лет – 456 гривен.
- Пенсионеры старше 80 лет – 570 гривен.