Доплата до пенсії: хто може отримати додаткові кошти за великий стаж

Українці можуть розраховувати на доплату до пенсії, якщо багато працювали. Йдеться про надбавку за понаднормовий стаж.

Хто може отримати гроші за понаднормовий стаж

Водночас наявний в особи понаднормовий стаж не може бути обмежений, про що пише Пенсійний фонд України.

За кожний повний рік страхового стажу (понад 35 років чоловікам та 30 років жінкам) пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії.

Водночас пенсійна виплата не може зрости на більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком.

Слід також додати: для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011, діє інше правило нарахування доплати за понаднормовий стаж. Там стаж становить понад 25 років чоловікам та 20 років жінкам.

Зокрема, вимоги до страхового стажу станом на 2026 рік такі:

аби вийти на пенсію у 60 років потрібно мати не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки – від 23 до 33 років стажу;

у 65 років – щонайменше 15 років стажу.

Нагадаємо, що з 2 серпня змінилися правила нарахування стажу. Річ у тім, що набирають чинності зміни до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Відтепер до страхового стажу можуть зараховувати періоди праці, за які роботодавець нарахував страхові внески й подав звітність. Проте не сплатив їх.