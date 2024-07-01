Чому ви отримуєте зменшену доплату за вік

Частина пенсіонерів отримує доплату за вік. Однак, деякі з цих надбавок видаються громадянам меншими, ніж це передбачається

Хто може отримати надбавку за віком

Пенсіонери старше 70 років можуть отримати надбавку за віком. За умови, що їхня щомісячна пенсійна виплата менш як 10 340,35 гривні.

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Розмір цієї доплати зараз такий;

особи від 70 до 74 років включно отримують доплату 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Чому доплата зменшена

Пенсійна виплата містить в собі не тільки "чисту" пенсію, а і усі доплати.

Деякі українці очікують, що доплата за віком з часом додається. Однак, це не так. Така надбавка лише зростає.

Тобто, пенсіонер у 77 років отримує 456 гривень, а не 300+456 гривень. Фактично, після 75 років така доплата зросла на 156 гривень.

Така доплата призначається автоматично. Надбавка нараховується у місяць, коли у пенсіонера день народження.