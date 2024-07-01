Хто може отримати надбавку за віком

Пенсіонери старше 70 років можуть отримати надбавку за віком. За умови, що їхня щомісячна пенсійна виплата менш як 10 340,35 гривні.

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Розмір цієї доплати зараз такий;

особи від 70 до 74 років включно отримують доплату 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Зауважте! Пенсійна виплата містить в собі не тільки "чисту" пенсію, а і усі доплати.

Чому доплата зменшена

Деякі українці очікують, що доплата за віком з часом додається. Однак, це не так. Така надбавка лише зростає.

Тобто, пенсіонер у 77 років отримує 456 гривень, а не 300+456 гривень. Фактично, після 75 років така доплата зросла на 156 гривень.

Зверніть увагу! Така доплата призначається автоматично. Надбавка нараховується у місяць, коли у пенсіонера день народження.