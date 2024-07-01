Чи буде нова процедура простішою
Цю ініціативу оголосило Міністерство соціальної політики України в рамках нового проєкту постанови Кабінету міністрів.
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Основна мета проєкту полягає у тому, щоб заявники могли уникнути необхідності подавати документи, які вже містяться в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або можуть бути отримані через міжвідомчий інформаційний обмін.
Крім того, у випадку смерті члена сім'ї або домогосподарства не потрібно буде подавати окремі заявки на перегляд субсидії на оплату житла. Автоматичний перегляд субсидії здійснюватиметься уповноваженими органами з наступного місяця після втрати.
Які нововведення пропонуються
Впровадження електронного обміну даними та автоматичного перегляду субсидій має кілька ключових переваг:
- скорочення часу обробки заявок: автоматизація процесів дозволить швидше розглядати заявки та надавати допомогу;
- зменшення паперового навантаження: зменшення кількості паперових документів спростить роботу працівників соціальних служб;
- підвищення зручності для заявників: люди зможуть отримувати необхідну допомогу без зайвих візитів до державних установ;
- автоматичний перегляд субсидій: це може спростити життя сім'ям у складних життєвих обставинах.