Чи буде нова процедура простішою

Цю ініціативу оголосило Міністерство соціальної політики України в рамках нового проєкту постанови Кабінету міністрів.

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Основна мета проєкту полягає у тому, щоб заявники могли уникнути необхідності подавати документи, які вже містяться в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або можуть бути отримані через міжвідомчий інформаційний обмін.

Зауважте! Ці зміни мають на меті зробити процес отримання соціальної допомоги більш зручним для громадян. Тепер заявники не будуть змушені постійно надавати одні й ті самі документи, що значно спростить їх звернення до соціальних служб та зменшить бюрократичні перешкоди.

Крім того, у випадку смерті члена сім'ї або домогосподарства не потрібно буде подавати окремі заявки на перегляд субсидії на оплату житла. Автоматичний перегляд субсидії здійснюватиметься уповноваженими органами з наступного місяця після втрати.

Які нововведення пропонуються

Впровадження електронного обміну даними та автоматичного перегляду субсидій має кілька ключових переваг: