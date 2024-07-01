Будет ли новая процедура проще

Эту инициативу объявило Министерство социальной политики Украины в рамках нового проекта постановления Кабинета министров.

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Основная цель проекта заключается в том, чтобы заявители могли избежать необходимости подавать документы, которые уже содержатся в Единой информационной системе социальной сферы или могут быть получены через межведомственный информационный обмен.

Обратите внимание! Эти изменения имеют целью сделать процесс получения социальной помощи более удобным для граждан. Теперь заявители не будут вынуждены постоянно предоставлять одни и те же документы, что значительно упростит их обращения в социальные службы и уменьшит бюрократические препятствия.

Кроме того, в случае смерти члена семьи или домохозяйства не нужно будет подавать отдельные заявки на пересмотр субсидии на оплату жилья. Автоматический пересмотр субсидии будет осуществляться уполномоченными органами со следующего месяца после потери.

Какие нововведения предлагаются

Внедрение электронного обмена данными и автоматического пересмотра субсидий имеет несколько ключевых преимуществ: