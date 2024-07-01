Курс валют у банках

Станом на ранок 1 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,40 гривні (без змін проти 28 червня), а продаж – 40,85 гривні (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,30 гривні (-5 копійок), а продаж – у середньому за 43,95 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,75 гривні (+4 копійки), а продаж – 40,83 гривні (+3 копійки).

(+4 копійки), а продаж – (+3 копійки). Євро купують за 43,84 гривні (+4 копійки), а продають за 44 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40 гривень (-24 копійки), а продають – за 40,87 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(-24 копійки), а продають – за (+11 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,20 гривні (-39 копійок), а продаж – 44,20 гривні (+8 копійок).

Скільки коштуватиме долар у липні

Як розповів 24 Каналу Тарас Лєсовий, у липні буде присутня червнева тенденція – "курсову млявість". Банкір пояснює, що з огляду на основні коливання курсів валют, вони можуть залишитися в новосформованих коридорах.

Міжбанк: 40 – 41 гривні за долар та 43 – 45 гривні за євро,

Готівковий ринок: 40 – 41,2 гривні за долар та 43 – 46 гривні за євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Крім того, варто взяти до уваги, що ціла низка позитивних новин за результатами берлінської конференції, отримання нових "макрофінівських" траншів майже на 4,2 мільярда доларів, економічна складова формування валютного ринку залишається досить сприятливою для продовження періоду, назвемо його, як "стабільної мінливості": часті валютні зміни не будуть різкими та відбуватимуться в межах окреслених коридорів і збігатимуться з ідеологією режиму "керованої гнучкості".

Крім того, у липні стане очевидним інфляційний тиск, який буде спричинений підвищенням тарифів на електроенергію та акцизів на пальне. Однак НБУ має достатньо механізмів, як-от валютні інтервенції для того, щоб ефективно пом'якшити вплив цих факторів на валютний ринок.

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