Кто может получить надбавку по возрасту
Пенсионеры старше 70 лет могут получить надбавку по возрасту. При условии, что их ежемесячная пенсионная выплата менее 10 340,35 гривен.
Читайте также Изменения в социальных выплатах: что теперь будет с помощью для некоторых украинцев
Размер этой доплаты сейчас такой;
- лица от 70 до 74 лет включительно получают доплату 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Почему доплата уменьшена
Некоторые украинцы ожидают, что доплата по возрасту со временем суммируется. Однако это не так. Такая надбавка только растет.
То есть, пенсионер в 77 лет получает 456 гривен, а не 300+456 гривен. Фактически, после 75 лет такая доплата выросла на 156 гривен.