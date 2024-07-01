Кто может получить надбавку по возрасту

Пенсионеры старше 70 лет могут получить надбавку по возрасту. При условии, что их ежемесячная пенсионная выплата менее 10 340,35 гривен.

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Размер этой доплаты сейчас такой;

лица от 70 до 74 лет включительно получают доплату 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Заметьте! Пенсионная выплата содержит в себе не только "чистую" пенсию, а и все доплаты.

Почему доплата уменьшена

Некоторые украинцы ожидают, что доплата по возрасту со временем суммируется. Однако это не так. Такая надбавка только растет.

То есть, пенсионер в 77 лет получает 456 гривен, а не 300+456 гривен. Фактически, после 75 лет такая доплата выросла на 156 гривен.

Обратите внимание! Такая доплата назначается автоматически. Надбавка начисляется в месяц, когда у пенсионера день рождения.