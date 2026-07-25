Грошей може бути більше: які доплати чекають на українців 60+ у серпні

Окрім основної пенсії, деякі українці мають право на додаткові виплати від держави. Це можуть бути вікові надбавки, доплати за особливий статус чи інші підвищення, передбачені законодавством. У деяких випадках вони збільшують щомісячну виплату на кілька тисяч гривень.

Які доплати можна отримати після 60 років?

Після 60 років українці можуть отримувати не лише основну пенсію. Хоча окремої доплати за досягнення цього віку законодавство не передбачає, частина пенсіонерів має право на інші надбавки та підвищення. Їх призначають залежно від віку, страхового стажу, статусу або інших підстав, нагадує Пенсійний фонд.

Зокрема, пенсіонери, які мають більше страхового стажу, ніж потрібно для призначення пенсії, можуть отримувати доплату за кожен понаднормовий рік. Її розмір залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тому сума може змінюватися після перегляду соціальних стандартів.

Доплата для почесних донорів

Пенсіонери зі статусом "Почесний донор України" мають право на щомісячну надбавку у розмірі 10% прожиткового мінімуму для однієї особи. Водночас із 2026 року українцям, які лише отримали статус почесного донора, таку доплату вже не призначають.

Надбавка за особливі заслуги перед Україною

Підвищені пенсійні виплати також передбачені для громадян, які мають особливі заслуги перед державою. Йдеться, зокрема, про Героїв України, людей, нагороджених державними відзнаками, а також окремих діячів науки, культури, спорту та інших осіб, визначених законом.

Розмір доплати залежить від категорії отримувача й може становити від кількох сотень до кількох тисяч гривень.

Доплати для ветеранів

Додаткові виплати також передбачені для окремих категорій ветеранів. Їх можуть отримувати учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників України та інші особи, які мають відповідний статус.

Сума надбавки залежить від категорії отримувача.

Перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів

Пенсіонери, які після виходу на заслужений відпочинок продовжують офіційно працювати, можуть отримати перерахунок пенсії після набуття додаткового страхового стажу. Завдяки цьому розмір виплати може зрости.

Разова виплата до Дня Незалежності

У серпні окремі категорії українців також отримають разову грошову допомогу до Дня Незалежності. Її розмір становить від 450 до 3 100 гривень залежно від статусу отримувача.

Для більшості пенсіонерів, які мають право на допомогу, кошти виплатять автоматично разом із серпневою пенсією. Водночас сам факт отримання пенсії не є підставою для цієї виплати. Її призначають лише громадянам, які належать до визначених законом пільгових категорій.

Як перевірити, чи є право на доплату?

Як ми вже писали, не всі надбавки Пенсійний фонд призначає автоматично. Якщо пенсіонер вважає, що має право на додаткову виплату, але її не нарахували, варто звернутися до сервісного центру ПФУ або перевірити інформацію в особистому кабінеті на вебпорталі Фонду.

У деяких випадках достатньо подати заяву та документи, які підтверджують право на відповідну доплату.