Хто з українців може отримувати дві пенсії одночасно

У 2025 році деякі українці матимуть право на отримання двох пенсій одночасно. Крім того, в окремих випадках передбачені суттєві надбавки до основних виплат.

Хто може отримати дві пенсії одночасно

Закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" встановлює, що переважна більшість громадян може отримувати лише одну пенсію, передає 24 Канал.

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Проте для окремих категорій осіб передбачено винятки. Дві пенсії одночасно можуть оформити:

люди з інвалідністю;

громадяни, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю.

Зокрема, пенсію по інвалідності призначають у разі втрати працездатності через загальне захворювання, за умови наявності необхідного страхового стажу.

Доплати до пенсії можуть нараховувати, якщо людина з інвалідністю доглядає за дитиною з інвалідністю, дорослою особою з інвалідністю з дитинства I групи або самотньою людиною з інвалідністю будь-якої групи.

Зауважте! Крім того, право на отримання двох виплат мають деякі громадяни після втрати годувальника. Зокрема, особи з інвалідністю з дитинства та неповнолітні діти можуть отримувати одночасно пенсію з втрати годувальника та державну соціальну допомогу.

Як оформити доплату

Розмір соціальної допомоги залежить від групи та підгрупи особи й може варіюватися від 1,28 тисячі до 6,39 тисячі гривень.

Для оформлення доплати необхідно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України та подати відповідний пакет документів. До нього входять: