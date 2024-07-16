Які доплати до пенсії можуть мати пенсіонери в 65 років

Українці, які досягли 65 років і мають достатній страховий стаж, повинні мати пенсію не меншу, ніж 40% від заробітної плати. А особи без необхідного страхового стажу, отримують пенсію, розмір якої залежить від прожиткового мінімуму.

Яку доплату мають 65-річні пенсіонери

Жінки зі стажем 30 років і чоловіки зі стажем 35 років, які досягли 65 років, гарантовано отримують не менше 40% від мінімальної зарплати.

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Наразі, коли мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, мінімальна пенсія повинна бути 3 200 гривень, але фактично вона становить 3 370 гривень.

Відповідно, якщо 65-річна людина отримувала пенсію, меншу за 40% від мінімальної зарплатні, їй автоматично встановлюється доплата.

Доплати за віком

Варто зазначити, що з 70 років пенсіонери мають право на доплату за віком.

Вікова доплата додається до пенсії автоматично, і її розмір залежить від віку пенсіонера. З часом надбавка зростає: