Люди з інвалідністю в Україні можуть отримати доплати до пенсії

З лютого 2024 року в Україні розгорнуто ініціативу додаткової фінансової підтримки для соціально вразливих груп населення. Право на отримання такої допомоги закріплено у відповідній постанові Кабміну.

Які умови для отримання виплат

У межах допомоги Всесвітньої продовольчої програми ООН, особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю мають можливість отримати доплату до своїх пенсійних виплат за певних умов.

Читайте також Виплати для ВПО: які зміни чекають на українців з 1 квітня

Щоб отримувати виплати, вони мають:

отримувати пенсію, розмір якої не перевищує 3 250 гривень на місяць;

мешкати на території України, що не перебуває під окупацією;

не мати інших соціальних виплат від держави для внутрішньо переміщених осіб або допомоги від інших міжнародних установ.

Допомога виплачується як доплата до існуючої пенсії до рівня 3 250 гривень. Наприклад, якщо особа отримує пенсію 2 500 гривень, вона отримає додаткові 750 гривень.

Як отримати доплати

Для отримання допомоги від ООН не потрібно проходити реєстрацію. Кваліфіковані учасники програми автоматично отримають виплати подібно до державної соціальної підтримки через банківський переказ або через Укрпошту.

! Згідно з інформацією від Київської обласної військової адміністрації, у лютому 2024 року вже понад 17,1 тисяч осіб отримали цю підтримку на загальну суму майже 30 мільйонів гривень. Окремо зазначено, що приблизно тисяча осіб, які зазвичай отримують соціальні виплати через Укрпошту, незабаром також почнуть отримувати ці кошти.