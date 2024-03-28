Як поновити виплати для ВПО

Переселенці можуть знову отримати щомісячні виплати, оформивши звернення до 30 квітня 2024 року. Однак, є умови при яких кошти будуть повернені.

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Якщо переселенці є працездатними і при цьому вони не доглядають за дітьми чи особами з інвалідністю, протягом 2 місяців після призначення допомоги, їх зобов'язують набути дохід самостійно. Для цього вони можуть виконати одну з дій:

встати на облік у центрі зайнятості;

зареєструватися як ФОП;

отримати ваучер на навчання;

отримати грант на створення або розвиток свого бізнесу.

Громадянам, які не здійснять жодну з вказаних дій, скасують виплати.

Кому автоматично продовжать виплати

У квітні продовжать виплати громадян, які не можуть працювати. Йдеться про:

пенсіонерів, які на 1 січня 2024 року мали пенсію меншу за 9 444 гривні;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, людей з їх числа молодше 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю або тяжкою хворобою віком до 18 років.

Хто має право на поновлення виплат за заявою читайте тут.