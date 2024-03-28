Як поновити виплати для ВПО
Переселенці можуть знову отримати щомісячні виплати, оформивши звернення до 30 квітня 2024 року. Однак, є умови при яких кошти будуть повернені.
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Якщо переселенці є працездатними і при цьому вони не доглядають за дітьми чи особами з інвалідністю, протягом 2 місяців після призначення допомоги, їх зобов'язують набути дохід самостійно. Для цього вони можуть виконати одну з дій:
- встати на облік у центрі зайнятості;
- зареєструватися як ФОП;
- отримати ваучер на навчання;
- отримати грант на створення або розвиток свого бізнесу.
Кому автоматично продовжать виплати
У квітні продовжать виплати громадян, які не можуть працювати. Йдеться про:
- пенсіонерів, які на 1 січня 2024 року мали пенсію меншу за 9 444 гривні;
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, людей з їх числа молодше 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.
- осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю або тяжкою хворобою віком до 18 років.