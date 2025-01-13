Кому з пенсіонерів додадуть 2300 гривень до пенсії

В Україні пенсіонери можуть отримати додаткові виплати у розмірі понад 2 300 гривень. Втім, такі надбавки передбачені для певних категорій осіб.

Хто отримає з січня додатково 2300 гривень

Непрацевлаштовані пенсіонери-чорнобильці, які проживали в зонах безумовного та добровільного відселення з 1986 по 1993 роки, отримуватимуть виплату у розмірі 2 361 гривню, повідомила начальниця Управління пенсійного забезпечення в Черкаській області Тетяна Коваль, передає 24 Канал.

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Такі виплати визначили згідно з законом України "Про Державний бюджет на 2025 рік".

Тільки вони з 1 січня 2025 року отримуватимуть надбавку до пенсії в розмірі 2 361 гривню. Виплата призначена на період дії воєнного стану,

– зазначила посадовиця.

Вона уточнила, що доплата надаватиметься лише на період воєнного стану та не буде призначена тим громадянам, які залишили зони відселення або змінили місце проживання з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року.