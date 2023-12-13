Як отримати доплати й надбавки до пенсії

Українці можуть збільшити свої пенсії завдяки надбавкам і доплатам. Деякі з них нараховуються автоматично, а по деякі треба звертатися у Пенсійний фонд.

Надбавки за вік

Один із видів доплат, які можуть отримувати пенсіонери — це доплати за віком. Тобто, після досягнення певного віку людина може додатково отримувати певну суму.

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Винятком у цій категорії є лише ті, в кого пенсія перевищує 10 340,35 гривні.

Розмір надбавок за віком:

пенсіонери віком від 70 до 74 років включно мають щомісячно 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Ця надбавка автоматично додається до загальної суми пенсії. Розмір доплати змінюється у місяць, коли пенсіонер досягає певного віку.

Надбавки за дітей

Цю доплату отримують пенсіонери, які доглядають дітей віком до 18 років. На кожну дитину доплачують по 150 гривень, додатково до пенсій за віком, інвалідністю та за вислугу років.

Ця надбавка не призначається автоматично, тож за нею треба звертатися у відділення Пенсійного фонду за місцем отримання пенсії. Для цього треба додати документи, що засвідчують особу, родинні стосунки та вік утриманця, що підтверджують перебування його на утриманні заявника.

Надбавки за надмірний стаж

За кожний повний рік страхового стажу, що перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, пенсія збільшується на 1% від розміру пенсії, але не більше ніж на 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Нині такий мінімум становить 2093 гривні. Виходить, що максимальний розмір доплати — 20,9 гривні за 1 додатковий рік стажу. Тобто, умовно, за 10 років додаткового стажу, надбавка становитиме 209 гривень.

Після підвищення прожиткового мінімуму у 2024 році відповідно зростуть і виплати за понаднормовий стаж з 20,9 до 23,6 гривні за кожен додатковий рік.

Доплата за донорство

Якщо пенсіонер має статус Почесного донора, то має право на надбавку в розмірі 10% від загального прожиткового мінімуму. У 2023 році ця сума складає 2 580 гривень. Тобто зараз така надбавка до пенсії дорівнює 258 гривням.

Ця сума додається до основних виплат пенсіонера та змінюється відповідно до прожиткового мінімуму.

Набути статусу почесного донора в Україні можна, якщо здати безкоштовно 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Надбавка самотнім пенсіонерам, які потребують догляду

Для отримання такої надбавки до пенсії громадяни мають відповідати наступним критеріям:

досягти 80 років і більше;

проживати самостійно;

потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

Цей вид доплати не нараховується, якщо людина вже має певні надбавки, наприклад, за інвалідністю.

! А необхідність стороннього догляду має бути підтверджена документально, за висновком лікаря.

Розмір такої доплати становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. Тобто, у 2023 році ця сума складає 837 гривень. Вже з наступного року вона складатиме 944,4 гривні.