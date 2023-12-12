За думкою АМКУ, монополія держбанків на послуги може негативно впливати на конкуренцію та ставити під загрозу права фізичних та юридичних осіб щодо вибору банківської установи.
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Метою спрямування пропозицій є створення рівних та прозорих умов для надання банківських та агентських послуг, що сприятиме формуванню умов для розвитку конкуренції між банками всіх форм власності..,
– йдеться в повідомленні на сайті комітету.
Адже ринок банківських послуг є потенційно конкурентним – він нараховує понад 60 банків.
Зокрема, йдеться про такі послуги, як:
- виплати пенсій;
- грошова допомога;
- допомога під час народження дитини;
- гранти і мікрогранти на створення або розвиток бізнесу;
- житлові субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
Зміни до законодавства
Антимонопольний комітет України вже вніс пропозиції до уряду щодо внесення змін до законодавства та нормативних актів:
- запровадження конкурентних механізмів відбору банків для надання відповідних послуг;
- допущення банків, у яких відсутня державна частка та які не є системно важливими, до надання банківських та агентських послуг, які на сьогодні надаються виключно банками державного сектору та системно важливими банками.