Які є надбавки до пенсії

Пенсіонерам нараховують вікову надбавку після того, як особа досягла визначеного віку. Цю доплату не отримують лише ті, хто має пенсійні виплати понад 10 340,35 гривні.

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Зараз розмір вікових надбавок такий:

пенсіонери віком від 70 до 74 років включно мають щомісячно 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Ця надбавка автоматично додається у загальну суму пенсії. Розмір доплати змінюється у місяць, коли пенсіонер досягає певного віку.

Які ще надбавки до пенсії можуть отримувати українці:

За дітей

Якщо пенсіонер самостійно виховує неповнолітню особу (до 18 років), він може отримувати щомісячну доплату у розмірі 150 гривень. Для цього потрібно надати ПФУ підтверджувальні документи.

За донорство

Особи, які мають офіційний статус "Почесного донора" можуть щомісячно отримувати доплату 10% від загального прожиткового мінімуму. У 2023 році ця сума складає 2 580 гривень. Тобто зараз така надбавка до пенсії дорівнює 258 гривням.