Курс валют у банках

Станом на ранок 12 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 36,97 гривні (+7 копійок проти 11 грудня), а продаж – 37,6 гривні (+20 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40 гривень (+10 копійок), а продаж – в середньому за 40,6 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,3 гривні (-4 копійки), а продаж – 37,75 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.

(-4 копійки), а продаж – (+14 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,3 гривні (-4 копійки), а продаж – 40,75 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,56 гривні (+11 копійок), а продаж – 37,7 гривні (+15 копійок).

(+11 копійок), а продаж – (+15 копійок). Євро купують за 40,5 гривні (+15 копійок), а продають за 40,7 гривні (+19 копійок).

Чого чекати від курсу у 2024 році

За даними Fitch Ratings, у 2024 році може відбутися економічне зростання в Україні. Про це каже те, що відсоткову ставку від НБУ знижують – з 25% до 16%. Крім того, впливає на валютний ринок те, що відбувся перехід від фіксованого курсу до керованого гнучкого курсу.

Зверніть увагу! Інфляція в Україні знизилася – з 12,8% до 5,3%. Втім у Fitch Ratings вважають, що вона вірогідно зростатиме у 2024 та 2025 роках і становитиме десь 9,1%.

Fitch очікує, що продовження валютних інтервенцій сприятиме підтримці широкої стабільності курсу гривні до долара США у короткостроковій перспективі, поряд із відносно поступовою лібералізацією рахунку операцій з капіталом,

– заявляють у прогнозі.

Водночас на наступний рік у проєкті бюджету зафіксований курс на рівні 40,7 гривні. А до кінця 2024 року – 42,1 гривні.

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