Курс валют у банках
- Станом на ранок 12 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 36,97 гривні (+7 копійок проти 11 грудня), а продаж – 37,6 гривні (+20 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40 гривень (+10 копійок), а продаж – в середньому за 40,6 гривні (+10 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,3 гривні (-4 копійки), а продаж – 37,75 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,3 гривні (-4 копійки), а продаж – 40,75 гривні (+5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,56 гривні (+11 копійок), а продаж – 37,7 гривні (+15 копійок).
- Євро купують за 40,5 гривні (+15 копійок), а продають за 40,7 гривні (+19 копійок).
Чого чекати від курсу у 2024 році
За даними Fitch Ratings, у 2024 році може відбутися економічне зростання в Україні. Про це каже те, що відсоткову ставку від НБУ знижують – з 25% до 16%. Крім того, впливає на валютний ринок те, що відбувся перехід від фіксованого курсу до керованого гнучкого курсу.
Fitch очікує, що продовження валютних інтервенцій сприятиме підтримці широкої стабільності курсу гривні до долара США у короткостроковій перспективі, поряд із відносно поступовою лібералізацією рахунку операцій з капіталом,
– заявляють у прогнозі.
Водночас на наступний рік у проєкті бюджету зафіксований курс на рівні 40,7 гривні. А до кінця 2024 року – 42,1 гривні.