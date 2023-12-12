По мнению АМКУ, монополия госбанков на услуги может негативно влиять на конкуренцию и ставить под угрозу права физических и юридических лиц на выбор банковского учреждения.

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Целью направления предложений является создание равных и прозрачных условий для предоставления банковских и агентских услуг, что будет способствовать формированию условий для развития конкуренции между банками всех форм собственности.
– говорится в сообщении на сайте комитета.

Ведь рынок банковских услуг потенциально конкурентен – он насчитывает более 60 банков.

В частности, речь идет о таких услугах, как:

  • выплаты пенсий;
  • денежная помощь;
  • помощь во время рождения ребенка;
  • гранты и микрогранты для создания или развития бизнеса;
  • жилищные субсидии и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Изменения в законодательство

Антимонопольный комитет Украины уже внес предложения в правительство по внесению изменений в законодательство и нормативные акты:

  • введение конкурентных механизмов отбора банков для предоставления соответствующих услуг;
  • допущения банков, в которых отсутствует государственная доля и не являются системно важными, к предоставлению банковских и агентских услуг, которые на сегодняшний день предоставляются исключительно банками государственного сектора и системно важными банками.

Что такое банки государственного сектора

Под понятием "банки государственного сектора" понимаются банки, в которых доля государства составляет не менее 75% уставного капитала [(АО "Ощадбанк", АО "Укрэксимбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО КБ "УКРГАЗБАНК", АО "Сенс Банк" (бывший АО "Альфа Банк")].