Ці роки стажу додуть більше грошей: кому можуть перерахувати пенсію

Тривала трудова діяльність незабаром принесе українцям приємний фінансовий бонус. Держава готує масштабний перегляд соціальних стандартів, який безпосередньо вплине на гаманці літніх людей.

Що зміниться для пенсіонерів та кого це стосується?

З 1 січня 2027 року громадяни, які мають значний страховий стаж, почнуть отримувати підвищені спеціальні доплати. Це стане можливим завдяки закладеному в проєкт держбюджету зростанню прожиткового мінімуму, про що пише Пенсійний фонд.

За правилами відомства, фінансовий бонус за надстаж відрізняється залежно від статі. Жінкам рахують кожен рік офіційної роботи понад 30 років, а чоловікам – понад 35 років.

Відтак, за кожен такий "зайвий" рік держава додає 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Довідково: Урядовий проєкт бюджету передбачає, що у 2027 році цей мінімум підскочить із нинішніх 2 595 гривень до 2 878 гривень. Відповідно, вартість одного року понаднормового стажу зросте з 25,95 до 28,78 гривні. Наприклад, якщо жінка відпрацювала 40 років (перевищення на 10 років), її щомісячна доплата складе майже 288 гривень замість поточних 259 гривень.

Що зробити, аби не втратити свої гроші

Якщо ваш електронний стаж уже є в реєстрах ПФУ, система нарахує надбавку автоматично. Проте, якщо ви працювали до 1 січня 2004 року, старі записи в паперових трудових книжках можуть "загубитися".

Щоб уникнути неприємних сюрпризів, експерти радять діяти на випередження:

Замовте довідку ОК-5 або ОК-7 через портал "Дія" чи сайт ПФУ, щоб перевірити враховані роки.

Якщо якихось періодів бракує, зберіть довідки з місця роботи, архівні витяги чи військовий квиток.

Після цього подайте заяву на перерахунок через найближчий сервісний центр або дистанційно в е-кабінеті за допомогою електронного підпису. Які ще доплати держава затвердила раніше

Нагадаємо, що в Україні діють й інші цільові програми підтримки. Зокрема, громадяни, які постраждали від радянських репресій, та учасники боротьби за незалежність у XX столітті мають право на регулярну доплату в розмірі 5 670 гривень.

Крім того, цьогоріч уряд посилив фінансовий захист родин, які втратили військових на фронті. Якщо пенсія призначається для двох і більше родичів (окрім батьків чи подружжя), мінімальна сума підтримки тепер становить 10 020 гривень, тоді як торік ця цифра ледь перевищувала 6 тисяч.