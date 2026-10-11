Что изменится для пенсионеров и кого это касается?

С 1 января 2027 года граждане, имеющие значительный страховой стаж, начнут получать повышенные специальные доплаты. Это станет возможным благодаря заложенному в проект госбюджета росту прожиточного минимума, о чем пишет Пенсионный фонд.

Согласно правилам ведомства, финансовый бонус за сверхстаж различается в зависимости от пола. Женщинам засчитывается каждый год официальной работы свыше 30 лет, а мужчинам – свыше 35 лет.

Таким образом, за каждый такой "лишний" год государство добавляет 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Справочно: правительственный проект бюджета предусматривает, что в 2027 году этот минимум поднимется с нынешних 2 595 гривен до 2 878 гривен. Соответственно, стоимость одного года сверхнормативного стажа вырастет с 25,95 до 28,78 гривны. Например, если женщина отработала 40 лет (превышение на 10 лет), ее ежемесячная доплата составит почти 288 гривен вместо нынешних 259 гривен.

Что сделать, чтобы не потерять свои деньги

Если ваш электронный стаж уже есть в реестрах ПФУ, система начислит надбавку автоматически. Однако, если вы работали до 1 января 2004 года, старые записи в бумажных трудовых книжках могут "потеряться".

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Чтобы избежать неприятных сюрпризов, эксперты советуют действовать на опережение:

Закажите справку ОК-5 или ОК-7 через портал "Дия" или сайт ПФУ, чтобы проверить учтенные годы.

Если какие-то периоды отсутствуют, соберите справки с места работы, архивные выписки или военный билет.

После этого подайте заявление на перерасчет через ближайший сервисный центр или дистанционно в электронном кабинете с помощью электронной подписи. Что еще государство утвердило ранее

Напомним, что в Украине действуют и другие целевые программы поддержки. В частности, граждане, пострадавшие от советских репрессий, и участники борьбы за независимость в XX веке имеют право на регулярную доплату в размере 5 670 гривен.

Кроме того, в этом году правительство усилило " финансовая поддержка семей, потерявших своих близких на фронте ". Если пенсия назначается для двух и более родственников (кроме родителей или супругов), минимальная сумма поддержки теперь составляет 10 020 гривен, тогда как в прошлом году эта цифра едва превышала 6 тысяч.