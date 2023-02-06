Для яких військових скасували доплату в 30 тисяч гривень

З лютого почав діяти новий порядок виплат додаткової грошової винагороди військовим. Чи виплачуватимуть 30 тисяч на лікарняному та, якщо проходять службу у військових частинах та підрозділах, які не входять до складу угруповань Сил оборони, читайте далі.

Хто отримуватиме 30 тисяч гривень

Заступник начальника управління соціальної підтримки полковник Олег Рогаля розповів, що винагороду у 30 тисяч гривень щомісяця отримуватимуть військові, які:

входять до складу угруповань Сил оборони та виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами або розпорядженнями командирів військових частин;

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виконуватимуть завдання всебічного забезпечення угруповань Сил оборони;

перебувають у підрозділах, що зараховані до складу резерву ЗСУ.

Що буде з виплатами у разі лікарняного

30 тисяч гривень будуть виплачуватися тільки за період виконання цих бойових спеціальних завдань.

Винагорода у розмірі 30 тисяч гривень виплачується тільки за період виконання бойових або спеціальних завдань. Враховуючи зазначене, військовослужбовець, який перебуває на лікарняному, при цьому не виконує ніяких бойових завдань, тому за цей період лікування винагорода у розмірі 30 тисяч гривень він отримувати не буде.

30 тисяч не будуть виплачуватися тим військовослужбовцям, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, які не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву й перебувають поза межами районів ведення бойових дій. Це можуть бути навчальні центри, органи військового управління, тилові бази тощо.