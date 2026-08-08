Держава скасувала одну з пенсійних надбавок: хто втратив право на гроші

В Україні змінили правила призначення однієї з доплат до пенсії. Через законодавчі зміни окремим українцям більше не нараховуватимуть цю щомісячну виплату.

Хто більше не зможе оформити доплату

З 26 січня 2026 року нові Почесні донори України втратили право на щомісячну надбавку до пенсії. Такі зміни набули чинності після завершення перехідного періоду, передбаченого Законом України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", повідомляють у Пенсійному фонді України.

До цієї дати право на доплату могли отримати громадяни, які безоплатно здали:

40 максимально допустимих доз цільної крові;

або 60 максимально допустимих доз плазми;

або 40 максимально допустимих доз клітин крові методом аферезу.

Після завершення перехідного періоду ці норми втратили чинність. Відтак українці, які набудуть статусу Почесного донора після 26 січня 2026 року, вже не матимуть права на щомісячну пенсійну надбавку.

Хто збереже право на виплату

Для українців, які отримали статус "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР" до 26 січня 2026 року, правила не змінилися.

Вони й надалі зберігають право на щомісячну доплату до пенсії, якщо вона була призначена відповідно до законодавства. У 2026 році її розмір становить 321 гривню, що відповідає 10% прожиткового мінімуму на одну особу.

Які пільги залишилися для донорів

Попри скасування пенсійної надбавки для нових Почесних донорів, інші державні гарантії для донорів крові продовжують діяти.

Зокрема, працівники, які здають кров, мають право на звільнення від роботи в день донації або додатковий оплачуваний день відпочинку після здавання крові.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що окрім спеціальних доплат для окремих категорій громадян, в Україні діють і вікові надбавки до пенсії. Їх автоматично призначають пенсіонерам після досягнення 70, 75 та 80 років, якщо загальний розмір пенсійної виплати не перевищує встановленого законодавством ліміту.