Кто больше не сможет оформлять доплату

С 26 января 2026 года новые Почетные доноры Украины утратили право на ежемесячную надбавку к пенсии. Эти изменения вступили в силу после завершения переходного периода, предусмотренного Законом Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", сообщают в Пенсионном фонде Украины.

До этой даты право на доплату могли получить граждане, которые бесплатно сдали:

40 максимально допустимых доз цельной крови;

или 60 максимально допустимых доз плазмы;

или 40 максимально допустимых доз клеток крови методом афереза.

По окончании переходного периода эти нормы утратили силу. Таким образом, украинцы, которые получат статус Почетного донора после 26 января 2026 года, уже не будут иметь права на ежемесячную пенсионную надбавку.

Кто сохранит право на выплату

Для украинцев, получивших статус "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР" до 26 января 2026 года, правила не изменились.

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Они по-прежнему сохраняют право на ежемесячную доплату к пенсии, если она была назначена в соответствии с законодательством. В 2026 году ее размер составляет 321 гривну, что соответствует 10% прожиточного минимума на одного человека.

Какие льготы остались для доноров

Несмотря на отмену пенсионной надбавки для новых Почетных доноров, другие государственные гарантии для доноров крови продолжают действовать.

В частности, работники, сдающие кровь, имеют право на освобождение от работы в день донации или дополнительный оплачиваемый день отдыха после сдачи крови.

Что еще стоит знать

Напомним, что помимо специальных доплат для отдельных категорий граждан, в Украине действуют и возрастные надбавки к пенсии. Их автоматически назначают пенсионерам по достижении 70, 75 и 80 лет, если общий размер пенсионной выплаты не превышает установленного законодательством лимита.