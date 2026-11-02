Гроші на посівну та розмінування: хто з фермерів отримає допомогу

Держава спільно з міжнародними партнерами запускає масштабний етап підтримки для сільськогосподарських виробників. Цього разу фокус уваги зосереджений на територіях, які найбільше постраждали від бойових дій та потребують швидкого повернення до життя.

Хто зможе отримати фінансування та про які суми йдеться

Аграрії Харківської, Херсонської та Миколаївської областей вже з 2 листопада можуть подати заявку на отримання ваучерів для закупівлі насіння й добрив, а також допомогу з розмінуванням. Програма розрахована на фермерів, які обробляють від 3 до 300 гектарів землі на відстані понад 20 кілометрів від лінії фронту, повідомляє Міністерство аграрної політики.

Окрім базових матеріалів для посівної, учасники програми зможуть замовити безкоштовне агрохімічне дослідження ґрунтів та отримати фахові консультації агрономів. Для тих, чиї поля ще небезпечні, передбачено нетехнічне обстеження територій та гуманітарне розмінування.

Відбір учасників здійснюватиметься з урахуванням встановлених критеріїв, індивідуальних потреб у відновленні господарства та наявного фінансування,

– зазначають у відомстві.

Пріоритет надаватимуть тим господарствам, які раніше не отримували аналогічної підтримки від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Як подати заявку та до якого числа

Реєстрація триватиме рівно місяць – до 30 листопада 2026 року. Усі документи приймаються виключно в електронному вигляді через Державний аграрний реєстр (ДАР). Звернутися по допомогу можуть як фермери з уже розмінованими ділянками, так і ті, чиї землі ще чекають на саперів.

Нагадаємо, що проблема замінованих сільськогосподарських угідь залишається однією з найгостріших для української економіки. Попередні етапи підтримки від уряду та міжнародних донорів, зокрема ФАО та Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП), також фокусувалися на забезпеченні фермерів насіннєвим матеріалом та засобами захисту рослин. Фінансування поточного етапу відновлення забезпечують уряди Австрії, Канади, Фінляндії та Польщі, що дозволяє розширити географію допомоги на 25 територіальних громад у трьох областях.

До речі, відтепер під час дії воєнного стану та ще 90 днів після його завершення аграріям не потрібно отримувати окреме посвідчення тракториста-машиніста. Водії, які вже мають відкриті категорії С1, С, D1 або D, зможуть вільно керувати сільськогосподарською технікою та виїжджати на районні дороги місцевого значення.