Що змінилося для водіїв та на яку техніку поширюються нові правила

Відтепер під час дії воєнного стану та ще 90 днів після його завершення аграріям не потрібно отримувати окреме посвідчення тракториста-машиніста. Водії, які вже мають відкриті категорії С1, С, D1 або D, зможуть вільно керувати сільськогосподарською технікою та виїжджати на районні дороги місцевого значення, про що повідомляє Мінагрополітики.

Урядове рішення охоплює широкий спектр машин, які щодня використовуються в полях. Зокрема, йдеться про трактори потужністю до та понад 73,5 кВт, а також самохідні зерно-, кукурудзо- та кормозбиральні комбайни. Крім того, спрощення стосується техніки для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід.

Чому це рішення критично важливе саме зараз

"Це важлива дерегуляція для аграріїв, адже фермери неодноразово звертали увагу на складнощі з посвідченнями", – наголосив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, уряд врахував ці звернення, щоб дозволити бізнесу значно гнучкіше організовувати роботу.

Важливо! На практиці це означає порятунок врожаю та техніки, особливо у прифронтових регіонах. Через постійні безпекові загрози господарствам часто доводиться миттєво перекидати машини між ділянками, і зайва бюрократія тут могла коштувати надто дорого.

Варто зазначити, що відповідні зміни були внесені до урядової постанови № 217, яка регулювала ці процеси ще з квітня 1994 року. Питання логістики гостро постало під час нещодавніх зустрічей виробників із керівництвом держави, де аграрний сектор вимагав зменшення адміністративних бар'єрів для безперебійного обробітку земель в умовах повномасштабної війни.

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Тим часом ворожі атаки на вітчизняну інфраструктуру створюють серйозні виклики для продовольчої безпеки не лише всередині країни, а й на глобальному рівні. Проте навіть в умовах жорсткого терору та заблокованих шляхів вітчизняний бізнес знаходить ресурси для виживання.