Скільки втрачає борошномельний бізнес

За останні два місяці окупанти завдали цілеспрямованих ударів по трьох великих українських млинах, а перевалка вантажів через порти Великої Одеси впала більш ніж у 15 разів, повідомляють у спілці "Борошномели України". Через зупинку судноплавства в Чорному морі та руйнування інфраструктури вітчизняна борошномельна галузь зазнає колосальних збитків, про що заявив директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський під час конференції IAOM Eurasia 2026 в Узбекистані.

На п'ятому році повномасштабної війни українська зернопереробка змушена працювати в екстремальних умовах. За словами Рибчинського, в Україні залишилося лише 466 діючих млинів, тоді як до вторгнення їх було 678, тобто ринок скоротився на 31%.

Зверніть увагу! Внутрішній попит на борошно також стрімко падає: у 2025 році він знизився до 2,1 мільйона тонн порівняно з довоєнними 3 мільйонами. Для гаманців власників бізнесу це означає жорстке падіння операційної маржі – з 12% до 8%, що суттєво обмежує їхні фінансові можливості.

Куди інвестують компанії заради виживання

Попри фінансовий тиск, підприємства продовжують вкладати власні кошти у виробництво, щоб не зупинити постачання хліба українцям та армії. Середній річний обсяг капітальних інвестицій у 2023–2025 роках зріс до 1,212 мільярда гривень. Головний пріоритет сьогодні – енергетична автономність, адже без світла неможливо виробити жодного кілограма борошна. Крім того, компанії активно впроваджують європейські стандарти якості та органічну сертифікацію, щоб пробитися на нові міжнародні ринки в обхід заблокованих шляхів.

Цілеспрямоване знищення млинів є частиною ширшої стратегії Кремля з руйнування української економіки. Як вже повідомлялося, лише у першому півріччі цього року зафіксували понад 25 атак на складську інфраструктуру, а по залізниці ворог вдарив понад тисячу разів. Через блокаду Чорного моря аграрії змушені перенаправляти вантажі на автотранспорт та залізницю, що робить логістику надзвичайно дорогою.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас Україна не залишається в боргу: вітчизняні дрони регулярно завдають ударів по російських нафтопереробних заводах, вивівши з ладу понад 45% їхніх потужностей, що вже спровокувало дефіцит пального в самій Росії.