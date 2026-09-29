Чому весна стане критичним періодом для бізнесу

Наявного фінансування українським фермерам вистачить орієнтовно до Нового року, після чого галузь ризикує опинитися без вільних коштів. Єврокомісія відхилила запит Києва на 220 мільйонів євро підтримки, проте аграрії отримають 250 мільйонів доларів пільгового кредиту від Світового банку, про що пише Bloomberg.

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький попереджає, що справжні проблеми почнуться навесні. Альтернативними маршрутами зараз вдається вивозити лише близько 45% необхідного обсягу продукції. Через такі логістичні обмеження за кордоном можуть не продати майже 30 мільйонів тонн українського врожаю, що завдасть нищівного удару по валютній виручці країни та рентабельності самих фермерів.

Які альтернативи шукає уряд для порятунку експорту

Оскільки Росія відхиляє всі пропозиції щодо перемир'я у Чорному морі, Україна змушена шукати інші шляхи. Київ уже звернувся до ЄС із проханням збільшити на 2027 рік безмитні квоти на постачання біоетанолу та цукру. Якщо європейські партнери погодяться, урядовці проситимуть розширити ці квоти й на інші види сільськогосподарської продукції, щоб хоч якось компенсувати втрати від заблокованих портів.

Нагадаємо! Країни-посередники, зокрема Туреччина, неодноразово намагалися відновити зерновий коридор, проте Москва ігнорує всі дипломатичні ініціативи. Як вже повідомлялося, попри те, що у вересні аграріям вдалося наростити експорт альтернативними шляхами, висока вартість перевезень залізницею та автотранспортом робить продаж частини продукції просто збитковим.

Водночас окупанти також мають проблеми з логістикою: рух суден в акваторії Азовського моря практично завмер, а крадене українське зерно застрягло в портах через нездатність росіян налагодити перевалку великих обсягів вантажів. Для українського бізнесу зараз головним завданням залишається адаптація до нових логістичних реалій та пошук внутрішніх резервів для проведення весняної посівної.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нещодавно ми розповідали, що російський терор продовжує випробовувати на міцність головну фінансову артерію нашої держави. Щоб не втратити критично важливі ринки збуту, Київ та європейські партнери готують жорстку відповідь.