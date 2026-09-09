Чому морський коридор став питанням виживання

Російський терор продовжує випробовувати на міцність головну фінансову артерію нашої держави і щоб не втратити критично важливі ринки збуту, Київ та європейські партнери готують жорстку відповідь. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та висока представниця ЄС Кая Каллас екстрено скоординували кроки для порятунку українського продовольчого експорту, про що очільник МЗС повідомив у мережі X.

Головна мета перемовин – забезпечити стабільну роботу чорноморського маршруту та посилити ППО проти балістики ворога.

"Потрібні рішучі дії та рішення, що відповідають масштабу загрози: більше можливостей протиповітряної оборони, щоб закрити небо України, та жорсткіші санкції", – наголосив міністр. За його словами, продовольча безпека світу не може залежати від настроїв Кремля, а Росія має понести відповідальність за кожну спробу терору.

Альтернативні сухопутні маршрути фізично не здатні витягнути обсяги, які генерує український агросектор. Як пояснив міністр аграрної політики Тарас Висоцький, у серпні вдалося вивезти лише 1,7 мільйона тонн продукції.

Навіть за ідеальних умов у вересні цей показник зросте максимум до 2,5 мільйона тонн, що покриває заледве 40% від реальної потреби ринку. Тому стратегічним завданням для економіки залишається повноцінне розблокування портів Великої Одеси, адже від цього залежить валютна виручка держави та виживання фермерських господарств.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як держава планує рятувати фермерів від банкрутства

Окрім логістики, агробізнес потерпає від нестачі грошей та проблем зі зберіганням врожаю. Наразі уряд розробляє механізм часткової компенсації вартості зернових рукавів, щоб фермери не втратили зібране збіжжя.

Також Мінагрополітики тисне на банки щодо відтермінування кредитних зобов'язань для підприємств. "Важливо збирати конкретні випадки, коли підприємствам безпідставно відмовляють у пролонгації", – підкреслив Висоцький, закликавши бізнес скаржитися на фінустанови безпосередньо до міністерства для оперативного вирішення проблем.

Нагадаємо, що після виходу Росії з початкової зернової угоди, Україна власними силами проклала тимчасовий морський коридор, який дозволив частково відновити експортні потоки. Проте регулярні ракетні удари по портовій інфраструктурі Одещини змушують Київ постійно шукати нові системи ППО та вимагати від західних партнерів посилення санкційного тиску на російський військово-промисловий комплекс, який виробляє балістичні ракети.

Раніше ми писали про те, що глобальний продовольчий ринок завмер в очікуванні масштабних змін, які можуть зламати плани агресора на морі. Дипломатичні кулуари знову активізувалися заради відновлення життєво важливих торговельних маршрутів.