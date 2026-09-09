Почему морской коридор стал вопросом выживания

Российский террор продолжает испытывать на прочность главную финансовую артерию нашего государства, и чтобы не потерять критически важные рынки сбыта, Киев и европейские партнеры готовят жесткий ответ. Министр иностранных дел Андрей Сибига и верховный представитель ЕС Кая Каллас экстренно скоординировали шаги по спасению украинского продовольственного экспорта, о чем глава МИД сообщил в сети X.

Главная цель переговоров – обеспечить стабильную работу черноморского маршрута и усилить ПВО против баллистических ракет противника.

"Нужны решительные действия и решения, соответствующие масштабу угрозы: больше возможностей противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо Украины, и более жесткие санкции", – подчеркнул министр. По его словам, продовольственная безопасность мира не может зависеть от настроений Кремля, а Россия должна понести ответственность за каждую попытку террора.

Альтернативные сухопутные маршруты физически не способны пропустить объемы, которые генерирует украинский агросектор. Как пояснил министр аграрной политики Тарас Высоцкий, в августе удалось вывезти лишь 1,7 миллиона тонн продукции.

Даже при идеальных условиях в сентябре этот показатель вырастет максимум до 2,5 миллиона тонн, что покрывает едва 40% реальной потребности рынка. Поэтому стратегической задачей для экономики остается полноценная разблокировка портов Большой Одессы, ведь от этого зависит валютная выручка государства и выживание фермерских хозяйств.

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Как государство планирует спасать фермеров от банкротства

Помимо логистики, агробизнес страдает от нехватки денег и проблем с хранением урожая. В настоящее время правительство разрабатывает механизм частичной компенсации стоимости зерновых рукавов, чтобы фермеры не потеряли собранное зерно.

Также Минагрополитики оказывает давление на банки с целью отсрочки кредитных обязательств для предприятий. "Важно собирать конкретные случаи, когда предприятиям безосновательно отказывают в пролонгации", – подчеркнул Высоцкий, призвав бизнес подавать жалобы на финансовые учреждения непосредственно в министерство для оперативного решения проблем.

Напомним, что после выхода России из первоначального зернового соглашения Украина собственными силами проложила временный морской коридор, который позволил частично возобновить экспортные потоки. Однако регулярные ракетные удары по портовой инфраструктуре Одесской области вынуждают Киев постоянно искать новые системы ПВО и требовать от западных партнеров усиления санкционного давления на российский военно-промышленный комплекс, производящий баллистические ракеты.

Ранее мы писали о том, что глобальный продовольственный рынок замер в ожидании масштабных изменений, которые могут сорвать планы агрессора на море. Дипломатические кулуары вновь активизировались ради восстановления жизненно важных торговых маршрутов.