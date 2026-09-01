Що саме пропонує Анкара та кого це стосується

Турецький уряд вже підготував конкретний план безпечного проходження агропродукції через Чорне море і зараз веде активні переговори як з Україною, так і з Росією. Для українських аграріїв та економіки загалом це означає шанс на збільшення валютної виручки, яка критично необхідна для стабільності гривні під час війни, про що пише Reuters.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердив серйозність намірів під час пресконференції у Стамбулі. За його словами, країна працює над створенням умов для нової угоди, яка буде схожою на попередню зернову ініціативу, якщо для цього з'являться відповідні передумови.

Чому попередня угода зірвалася та що відомо про передісторію подій

Нагадаємо, що за посередництва ООН та Туреччини у липні 2022 року була укладена Чорноморська зернова ініціатива. Попри повномасштабну війну, цей механізм дозволив безпечно експортувати майже 33 мільйони метричних тонн українського зерна, рятуючи світ від продовольчої кризи.

Однак у 2023 році Росія в односторонньому порядку вийшла з угоди. Москва традиційно почала шантажувати світ, скаржачись на нібито серйозні перешкоди для власного експорту продовольства та добрив, намагаючись виторгувати послаблення санкційного тиску.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До слова, світові ціни на основні сільськогосподарські культури підскочили більш ніж на 13% за серпень, що стало найстрімкішим зростанням з липня 2012 року. Головними причинами стрибка стали атаки на портову інфраструктуру Чорного моря та екстремальна спека через кліматичні аномалії.