Почему весна станет критическим периодом для бизнеса

Имеющегося финансирования украинским фермерам хватит примерно до Нового года, после чего отрасль рискует остаться без свободных средств. Еврокомиссия отклонила запрос Киева на 220 миллионов евро поддержки, однако аграрии получат 250 миллионов долларов льготного кредита от Всемирного банка, что пишет Bloomberg.

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий предупреждает, что настоящие проблемы начнутся весной. По альтернативным маршрутам сейчас удается вывозить лишь около 45% необходимого объема продукции. Из-за таких логистических ограничений за рубежом могут не продать почти 30 миллионов тонн украинского урожая, что нанесет сокрушительный удар по валютной выручке страны и рентабельности самих фермеров.

Какие альтернативы ищет правительство для спасения экспорта

Поскольку Россия отвергает все предложения о перемирии в Черном море, Украина вынуждена искать другие пути. Киев уже обратился к ЕС с просьбой увеличить на 2027 год беспошлинные квоты на поставки биоэтанола и сахара. Если европейские партнеры согласятся, правительственные чиновники будут просить расширить эти квоты и на другие виды сельскохозяйственной продукции, чтобы хоть как-то компенсировать потери от заблокированных портов.

Напомним! Страны-посредники, в частности Турция, неоднократно пытались возобновить зерновой коридор, однако Москва игнорирует все дипломатические инициативы. Как уже сообщалось, несмотря на то, что в сентябре аграриям удалось нарастить экспорт альтернативными путями, высокая стоимость перевозок по железной дороге и автотранспортом делает продажу части продукции просто убыточной.

В то же время у оккупантов также есть проблемы с логистикой: движение судов в акватории Азовского моря практически остановилось, а украденное украинское зерно застряло в портах из-за неспособности россиян наладить перевалку больших объемов грузов. Для украинского бизнеса сейчас главной задачей остается адаптация к новым логистическим реалиям и поиск внутренних резервов для проведения весенней посевной.

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Недавно мы рассказывали, что российский террор продолжает испытывать на прочность главную финансовую артерию нашего государства. Чтобы не потерять критически важные рынки сбыта, Киев и европейские партнеры готовят жесткий ответ.