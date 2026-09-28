Що відомо про наслідки російських атак
Таку інформацію публікує медіа hromadske, яке отримало відповідь на свій запит від Міністерства економіки та довкілля України.
- У першому півріччі поточного року зафіксували понад 25 атак на складську інфраструктуру України.
- Ба більше, понад тисячу ударів росіяни завдали по залізниці.
- Крім того, наразі російські війська системно обстрілюють порти Великої Одеси.
Сільгоспвиробники не мають іншого виходу, як перенаправляти вантаж на залізницю, автотранспорт та дунайські порти.
Зокрема, у серпні – жовтні альтернативні маршрути нададуть змогу експортувати близько 2,5 мільйона тонн щомісяця, якщо порівнювати з 4 – 4,5 мільйона тонн раніше. Оцінка Національного банку України наразі така: тимчасові недоотримання експортного виторгу в другій половині року перевищать 2 мільярди доларів. Але в Мінекономіки стверджують, що обсяги компенсують протягом першого півріччя 2027 року.
Так, завдяки напрацьованій гнучкості аграріїв та альтернативним маршрутам ми очікуємо несуттєвого падіння річних податкових надходжень, а зміщення їхнього касового виконання на початок наступного року,
– йдеться у повідомленні відомства.
Нагадаємо, що з початку вторгнення у лютому 2022 року було пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів. Наразі щомісяця компанія Укрзалізниця втрачає від 37 до 40 локомотивів.
Зокрема, росіяни активно атакують заклади, склади, заводи, автозаправні станції. Наприклад, у неділю, 27 вересня, Росія вдарила по складу з технікою та продукцією Kärcher – об'єкт було знищено.