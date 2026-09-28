Що відомо про наслідки російських атак

Таку інформацію публікує медіа hromadske, яке отримало відповідь на свій запит від Міністерства економіки та довкілля України.

У першому півріччі поточного року зафіксували понад 25 атак на складську інфраструктуру України.

Ба більше, понад тисячу ударів росіяни завдали по залізниці.

Крім того, наразі російські війська системно обстрілюють порти Великої Одеси.

Сільгоспвиробники не мають іншого виходу, як перенаправляти вантаж на залізницю, автотранспорт та дунайські порти.

Зокрема, у серпні – жовтні альтернативні маршрути нададуть змогу експортувати близько 2,5 мільйона тонн щомісяця, якщо порівнювати з 4 – 4,5 мільйона тонн раніше. Оцінка Національного банку України наразі така: тимчасові недоотримання експортного виторгу в другій половині року перевищать 2 мільярди доларів. Але в Мінекономіки стверджують, що обсяги компенсують протягом першого півріччя 2027 року.

Так, завдяки напрацьованій гнучкості аграріїв та альтернативним маршрутам ми очікуємо несуттєвого падіння річних податкових надходжень, а зміщення їхнього касового виконання на початок наступного року,

– йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, що з початку вторгнення у лютому 2022 року було пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів. Наразі щомісяця компанія Укрзалізниця втрачає від 37 до 40 локомотивів.

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Зокрема, росіяни активно атакують заклади, склади, заводи, автозаправні станції. Наприклад, у неділю, 27 вересня, Росія вдарила по складу з технікою та продукцією Kärcher – об'єкт було знищено.