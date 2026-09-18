В Укрзалізниці кажуть, що зараз щомісяця втрачають від 37 до 40 локомотивів. Про це пише Politico.

Що відомо про нову тактику Росії?

Понад 60% усіх пошкоджених або знищених локомотивів припадає на останні вісім місяців. Нині, за словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського, українська залізниця втрачає від 37 до 40 локомотивів щомісяця.

Російська сторона не приховує, що розглядає її як одну з цілей ударів. У Москві заявляють, що таким чином намагаються зруйнувати логістику, яку Україна використовує, зокрема, для перевезення західної військової допомоги.

Водночас в Укрзалізниці вважають, що російські атаки мають ширшу мету.

Росіяни прагнуть ізолювати наші прифронтові громади, посіяти паніку і страх серед і без того виснажених місцевих жителів, паралізувати економіку,

– заявив Олександр Перцовський.

Росіяни почали активно полювати на пасажирські потяги восени 2025 року після отримання антен для mesh-мереж. Така технологія дозволяє безпілотникам обмінюватися сигналами між собою або отримувати зв'язок через наземні ретранслятори.

Це, за словами голови Укрзалізниці, дає змогу операторам керувати дронами в реальному часі навіть попри роботу українських засобів радіоелектронної боротьби.

Нам вдається врятувати більшість людей, але росіяни продовжують знищувати наші локомотиви,

– сказав Перцовський.

Раніше більшість атак на залізницю відбувалася у межах приблизно 200 кілометрів від лінії фронту. Однак останнім часом росіяни почали бити по залізничній інфраструктурі й у західних регіонах України.

Зокрема, нещодавно російський дрон атакував потяг неподалік польського кордону. В Укрзалізниці припускали, що ціллю міг бути дипломатичний потяг, який незадовго до цього вирушив із тієї самої станції.

Відновлення пошкоджених локомотивів потребує значних коштів, а придбання нового коштує близько 5 мільйонів євро. При цьому можливості швидко отримувати допомогу від європейських партнерів обмежені різницею у ширині залізничної колії: в Україні використовується стандарт 1520 міліметрів, тоді як у більшості країн Європи – 1435 міліметрів.

Попри масштаб російських атак, в Укрзалізниці заявляють, що не розглядають сценарію припинення роботи залізниці та продовжують готуватися до різних варіантів розвитку ситуації.

Нагадаємо, на Харківщині російські війська 18 вересня вкотре атакували приміський пасажирський поїзд. На момент удару потяг стояв, а пасажирів евакуювали з вагонів.

Попередньо, внаслідок атаки загинув 40-річний чоловік, ще 8 людей отримали поранення. За даними ДСНС, після удару загорілися одразу два вагони, однак пожежу згодом ліквідували.

Російська атака сталася під час евакуації, тому пасажирів закликають не зволікати з переходом у безпечне місце та чітко виконувати вказівки поїзної бригади. В Укрзалізниці наголошують, що повторні удари можуть становити додаткову загрозу для людей, які залишаються біля потяга після евакуації.