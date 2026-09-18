Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Що відомо про удар по залізниці?

На Харківщині російські війська знову завдали удару по приміському поїзду. На момент атаки поїзд стояв, а пасажирів евакуювали з рухомого складу.

Попередньо відомо, що двоє пасажирів не відійшли разом із поїзною бригадою на необхідну безпечну відстань і залишилися на платформі. Вони серйозно травмувалися. На місце прямують рятувальники та медики.

Пасажирів закликають неухильно виконувати вказівки поїзної бригади під час евакуації та не зволікати із переходом у безпечне місце, адже повторні удари можуть становити загрозу для цивільних.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня російські безпілотники пошкодили залізничну інфраструктуру на Харківщині та в Києві. Зокрема, серйозних руйнувань зазнав вокзал у Берестині, а в столиці пошкоджено станцію кільцевої електрички Микільська Слобідка.

Зазначимо, в Україні запровадили нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня потяги продовжуватимуть курсувати за графіком, а у разі червоного рівня посадку пасажирів і відправлення рейсів призупинятимуть, а людей направлятимуть до укриттів.

Укрзалізниця також зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати пасажирів та потяги, щоб уникати скупчень. На вокзалах розширять доступ до укриттів, а МВС і Нацполіція посилять їхню охорону та супровід евакуаційних заходів.