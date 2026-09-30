Сколько теряет мукомольный бизнес

За последние два месяца оккупанты нанесли целенаправленные удары по трем большим украинским мукомольным предприятиям, а перевалка грузов через порты Большой Одессы сократилась более чем в 15 раз, сообщают в Союзе "Мукомолы Украины". Из-за остановки судоходства в Черном море и разрушения инфраструктуры отечественная мукомольная отрасль несет колоссальные убытки, о чем заявил директор Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский во время конференции IAOM Eurasia 2026 в Узбекистане.

На пятом году полномасштабной войны украинская зернопереработка вынуждена работать в экстремальных условиях. По словам Рыбчинского, в Украине осталось лишь 466 действующих мельниц, тогда как до вторжения их было 678, то есть рынок сократился на 31%.

Обратите внимание! Внутренний спрос на муку также стремительно падает: в 2025 году он снизился до 2,1 миллиона тонн по сравнению с довоенными 3 миллионами. Для кошельков владельцев бизнеса это означает резкое падение операционной маржи – с 12% до 8%, что существенно ограничивает их финансовые возможности.

Куда компании инвестируют ради выживания

Несмотря на финансовое давление, предприятия продолжают вкладывать собственные средства в производство, чтобы не прекратить поставки хлеба украинцам и армии. Среднегодовой объем капитальных инвестиций в 2023–2025 годах вырос до 1,212 миллиарда гривен. Главный приоритет сегодня – энергетическая автономность, ведь без света невозможно произвести ни одного килограмма муки. Кроме того, компании активно внедряют европейские стандарты качества и органическую сертификацию, чтобы пробиться на новые международные рынки в обход заблокированных путей.

Целенаправленное уничтожение мельниц является частью более широкой стратегии Кремля по разрушению украинской экономики. Как уже сообщалось, только в первом полугодии этого года было зафиксировано более 25 атак на складскую инфраструктуру, а по железной дороге враг нанес более тысячи ударов. Из-за блокады Черного моря аграрии вынуждены перенаправлять грузы на автотранспорт и железную дорогу, что делает логистику чрезвычайно дорогой.

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В то же время Украина не остается в долгу: отечественные дроны регулярно наносят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, выведя из строя более 45% их мощностей, что уже спровоцировало дефицит топлива в самой России.