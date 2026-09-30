Что изменилось для водителей и на какую технику распространяются новые правила

Отныне в период действия военного положения и еще 90 дней после его окончания аграриям не нужно получать отдельное удостоверение тракториста-машиниста. Водители, у которых уже есть открытые категории С1, С, D1 или D, смогут свободно управлять сельскохозяйственной техникой и выезжать на районные дороги местного значения, что сообщает Минагрополитики.

Решение правительства охватывает широкий спектр машин, которые ежедневно используются в полях. В частности, речь идет о тракторах мощностью до и свыше 73,5 кВт, а также о самоходных зерно-, кукурузо- и кормоуборочных комбайнах. Кроме того, упрощение касается техники для уборки корнеплодов, картофеля, овощей, фруктов и ягод.

Почему это решение критически важно именно сейчас

"Это важная дерегуляция для аграриев, ведь фермеры неоднократно обращали внимание на сложности с удостоверениями", – подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. По его словам, правительство учло эти обращения, чтобы позволить бизнесу значительно гибче организовывать работу.

Важно! На практике это означает спасение урожая и техники, особенно в прифронтовых регионах. Из-за постоянных угроз безопасности хозяйствам часто приходится мгновенно перебрасывать машины между участками, и лишняя бюрократия здесь могла обойтись слишком дорого.

Стоит отметить, что соответствующие изменения были внесены в постановление правительства № 217, которое регулировало эти процессы еще с апреля 1994 года. Вопрос логистики остро встал во время недавних встреч производителей с руководством государства, где аграрный сектор требовал снижения административных барьеров для бесперебойной обработки земель в условиях полномасштабной войны.

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Между тем вражеские атаки на отечественную инфраструктуру создают серьезные вызовы для продовольственной безопасности не только внутри страны, но и на глобальном уровне. Однако даже в условиях жестокого террора и заблокированных путей отечественный бизнес находит ресурсы для выживания.