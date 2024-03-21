Допомога з безробіття в Україні: яка сума виплат у 2024 році

Українці в разі втрати роботи мають право на отримання державної компенсації у вигляді допомоги з безробіття. Проте, виплата цієї допомоги може бути припинена за певних умов.

Яка сума допомоги з безробіття

Про це розповіла очільниця Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк. За її словами, станом на зараз держава щомісяця виплачує безробітним по 4 000 гривень.

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На період воєнного стану максимальний розмір відповідає розміру мінімальної заробітної плати, хоча раніше було півтори мінімальні зарплати. Це впливає на зменшення середнього розміру виплати,

– пояснила Жовтяк.

Також Фонд безробіття у 2023 році збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття окремим категоріям громадян до розміру від 1 500 до 2 500 гривень.

Відтак, по 1 500 гривень нині виплачують:

молодим людям, які закінчили або припинили навчання у закладах освіти, і потребують сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце;

одиноким матерям (батькам), які доглядають за дитиною з інвалідністю, батьки-одинаки, названі батьки, батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу, усиновителі, опікуни, піклувальники дитини з інвалідністю підгрупи А;

застрахованим громадянам зі страховим стажем менш ніж сім місяців або були звільнені з останнього місця роботи через припинення трудового договору тощо в рік перед тим, як були визнані безробітними.

Водночас на виплату у розмірі 2 500 гривень можуть розраховувати:

особи зі статусом ВПО, які не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного;

ВПО, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій та не мають необхідних документів, але дані про них є у держреєстрах.

У якому випадку виплати можуть припинити

Жовтяк також зауважила, що у випадку відхилення двох пропозицій щодо працевлаштування, реєстрацію особи та виплату допомоги з безробіття в центрі зайнятості припиняють. Таку умову містить українське законодавство.

У 2023 році припинено реєстрацію майже 19 тисячам безробітних через те, що вони відмовилися від двох пропозицій. Це лише 4% від загальної кількості зареєстрованих безробітних,

– розповіла очільниця відомства.

Чому кількість безробітних зменшилась

Жовтяк також розповіла, чому кількість зареєстрованих у Державній службі зайнятості, за результатами 2023 року, зменшилась удвічі попри на зростання загального рівня безробіття. Річ у тім, що велика кількість людей мобілізована до ЗСУ.

Дуже велика кількість людей мобілізована до Збройних сил, тож зменшилась кількість реєстрацій чоловіків. Якщо до повномасштабного вторгнення серед безробітних було 55% жінок, 45% чоловіків, то на сьогодні в нас 77%, а в деяких регіонах 80% – це жінки,

– підкреслила Жовтяк.

Ще одна з причин – наразі шість мільйонів працездатних українців перебувають за кордоном. Якби ці люди залишились у країні, то могли бути потенційно серед безробітних, яким би центр зайнятості шукав роботу.