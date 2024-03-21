Какова сумма пособия по безработице

Об этом рассказала руководительница Государственного центра занятости Юлия Жовтяк. По ее словам, по состоянию на сейчас государство ежемесячно выплачивает безработным по 4 000 гривен.

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На период военного положения максимальный размер соответствует размеру минимальной заработной платы, хотя раньше было полторы минимальные зарплаты. Это влияет на уменьшение среднего размера выплаты,

– объяснила Жовтяк.

Также Фонд безработицы в 2023 году увеличил минимальный размер пособия по безработице отдельным категориям граждан до размера от 1 500 до 2 500 гривен.

Поэтому, по 1 500 гривен сейчас выплачивают:

молодым людям, которые закончили или прекратили обучение в учебных заведениях, и нуждаются в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место;

одиноким матерям (отцам), которые ухаживают за ребенком с инвалидностью, отцы-одиночки, приемные родители, родители-воспитатели детского дома семейного типа, усыновители, опекуны, попечители ребенка с инвалидностью подгруппы А;

застрахованным гражданам со страховым стажем менее семи месяцев или были уволены с последнего места работы из-за прекращения трудового договора и т. п. в год перед тем, как были признаны безработными.

В то же время на выплату в размере 2 500 гривен могут рассчитывать:

лица со статусом ВПЛ, которые не имеют документов, необходимых для предоставления статуса безработного;

ВПЛ, которые находятся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий и не имеют необходимых документов, но данные о них есть в госреестрах.

В каком случае выплаты могут прекратить

Жовтяк также отметила, что в случае отклонения двух предложений по трудоустройству, регистрацию лица и выплату пособия по безработице в центре занятости прекращают. Такое условие содержит украинское законодательство.

В 2023 году прекращена регистрация почти 19 тысячам безработных из-за того, что они отказались от двух предложений. Это лишь 4% от общего количества зарегистрированных безработных,

– рассказала руководительница ведомства.

Почему количество безработных уменьшилось

Жовтяк также рассказала, почему количество зарегистрированных в Государственной службе занятости, по результатам 2023 года, уменьшилось вдвое несмотря на рост общего уровня безработицы. Дело в том, что большое количество людей мобилизовано в ВСУ.

Очень большое количество людей мобилизовано в Вооруженные силы, поэтому уменьшилось количество регистраций мужчин. Если до полномасштабного вторжения среди безработных было 55% женщин, 45% мужчин, то сегодня у нас 77%, а в некоторых регионах 80% – это женщины,

– подчеркнула Жовтяк.

Еще одна из причин – сейчас шесть миллионов трудоспособных украинцев находятся за рубежом. Если бы эти люди остались в стране, то могли быть потенциально среди безработных, которым бы центр занятости искал работу.