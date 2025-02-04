Яку допомогу на дітей можна отримати від держави у 2025 році

Розмір соціальних виплат на дітей в Україні визначається прожитковим мінімумом та іншими факторами. Держава надає різні види допомоги, які спрямовані на підтримку сімей із дітьми.

Допомога при вагітності та пологах

Фінансова підтримка надається жінкам, які є застрахованими особами, у вигляді страхових виплат, передає 24 Канал з посиланням на видання "Еспресо".

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Ці виплати частково або повністю покривають втрату доходу під час декретної відпустки. Підставою для отримання виплат є сформований на основі медичного висновку листок непрацездатності.

Розмір допомоги становить 100% середнього заробітку (доходу), розрахованого згідно з правилами Кабінету Міністрів. Страховий стаж при цьому не впливає на суму виплат.

Цікаво! Фінансова підтримка обчислюється за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та виплачується повністю, незалежно від того, скільки днів відпустки було використано до пологів.

Допомога при народженні дитини

Станом на сьогодні, згідно із законом № 2811, розмір матеріальної допомоги при народженні або усиновленні дитини складає 41 280 гривень, незалежно від кількості дітей у сім’ї.

Виплата здійснюється у два етапи:

10 320 гривень – одноразово після народження або усиновлення.

– одноразово після народження або усиновлення. 860 гривень щомісяця – протягом трьох років до повного отримання суми.

Допомога для дітей під опікою

Особи, які здійснюють догляд за хворими дітьми, мають право на фінансову підтримку в такому розмірі:

Діти до 6 років – 5 126 гривень.

– 5 126 гривень. Діти 6–18 років – 6 392 гривень.

Розмір соціальної підтримки залежить від віку дитини та наявності інвалідності:

Діти до 6 років – 6 407,5 гривні або 8 970,5 гривні (якщо дитина має інвалідність).

– 6 407,5 гривні або 8 970,5 гривні (якщо дитина має інвалідність). Діти 6–18 років – 7 990 гривень або 11 186 гривень (якщо дитина має інвалідність).

Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Мінімальні суми аліментів у 2025 році встановлено на рівні:

Для дітей до 6 років – 2 563 гривень.

– 2 563 гривень. Для дітей 6–18 років – 3 196 гривень.

Якщо один із батьків не виконує аліментні зобов’язання, держава надає фінансову підтримку. Її розмір визначається як різниця між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім’ї на одну особу за останні шість місяців.

Максимальна сума допомоги: