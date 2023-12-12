120 мільйонів євро на зиму: Швеція оголосила про допомогу Україні
Джерело:SVT
Швеція оголосила, що надасть Україні 1,4 мільярда крон у якості допомоги для населення взимку. Це найбільша підтримка від цієї країни у рамках двосторонньої співпраці.
Швеція надасть допомогу Україні
Про новий пакет підтримки оголосили вчора прем'єр-міністр Ульф Крістерссон та міністр міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Йохан Форсселл. У доларовому еквіваленті 1,4 мільярда крон це 120 мільйонів.
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Близько 900 мільйонів крон будуть спрямовані до фонду Світового банку для відновлення України. Він підтримує інфраструктуру у сферах:
- енергетики;
- житлового будівництва;
- охорони здоров'я;
- транспорту.
Також гроші витратять на закупівлю обладнання для опалення та збільшення пропускної здатності української електромережі. Заплановані й інші витрати на забезпечення комфортної зими громадянам, зокрема будівництво притулків.
Форселл повідомив, що саме такі потреби висловила українська сторона. Окрім цього, він звинуватив Росію в "енергетичному тероризмі".
Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, щоб і без того суворе випробування для цивільного населення стало ще важчим. Цим пакетом ми хочемо допомогти Україні як будувати нове, так і відновлювати те, що було зруйновано.
Натомість Крістерссон попередив країни ЄС про наслідки, якщо ті не зможуть домовитися про розширений довгостроковий бюджет цього тижня на саміті в Брюсселі.