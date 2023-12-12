Швеция предоставит помощь Украине

О новом пакете поддержки объявили вчера премьер-министр Ульф Кристерссон и министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Йохан Форсселл. В долларовом эквиваленте 1,4 миллиарда крон это 120 миллионов.

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Около 900 миллионов крон будут направлены в фонд Всемирного банка для восстановления Украины. Он поддерживает инфраструктуру в сферах:

энергетики;

жилищного строительства;

здравоохранения;

транспорта.

Также деньги потратят на закупку оборудования для отопления и увеличения пропускной способности украинской электросети. Запланированы и другие расходы по обеспечению комфортной зимы гражданам, в частности строительство приютов.

Форселл сообщил, что именно эти потребности выразила украинская сторона. Кроме того, он обвинил Россию в "энергетическом терроризме".

Йохан Форсселл Министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Россия намеренно атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы и без того суровое испытание для гражданского населения стало еще труднее. Этим пакетом мы хотим помочь Украине как строить новое, так и восстанавливать разрушенное.

Кристерссон же предупредил страны ЕС о последствиях, если те не смогут договориться о расширенном долгосрочном бюджете на этой неделе на саммите в Брюсселе.