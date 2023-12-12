Какие прогнозы МВФ

Базовый прогноз роста ВВП Украины в 2023 году был пересмотрен до 4,5% еще в ноябре. Однако в 2024 году ожидается, что его рост замедлится до 3 – 4% в ходе войны.

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Экономическая устойчивость привела к улучшению показателей роста, продолжению резкого снижения инфляции и стабильности валютного рынка, в частности, после выхода Национального банка Украины из режима привязки обменного курса, подкрепленного сильными резервами,

– написали в заявлении МВФ.

По мнению организации, наша экономика подвержена большим рискам из-за:

войны;

потенциальных просчетов в политике;

задержки или нехватки внешнего финансирования.

Обратите внимание! МВФ прогнозирует, что рост экономики Украины в 2024 году составит 3 – 4%, в то время как инфляция – 9,5%.

Что еще было в заявлении МВФ

Глава МВФ Кристина Георгиева отметила, что Россия и дальше продолжает наносить Украине значительный социальный и экономический ущерб.

Кристина Георгиева Глава МВФ Тем не менее, экономика Украины оказалась устойчивой по мере наступления восстановления, а макроэкономическая и финансовая стабильность сохранилась благодаря умелой политике украинской власти, а также значительной внешней поддержке.

Она добавила, что стабильное восстановление украинской экономики может помешать война и отсутствие своевременного финансирования на льготных условиях от международных партнеров.

Поскольку война затягивается, она продолжает истощать государственные деньги Украины. Своевременные внешние выплаты, а также постоянные усилия на внутреннем рынке являются ключом к удовлетворению финансовых потребностей Украины и сохранению макроэкономической и финансовой стабильности,

– объяснила она.

По ее мнению, мобилизация расходов будет удачным способом для Украины удовлетворить финансовые потребности, поддержать реконструкцию и социальные расходы.

Бюджетные приоритеты включают запуск Национальной стратегии доходов, избегание мер, подрывающих налоговую базу, а также продвижение реформ для дальнейшего укрепления основ подготовки среднесрочного бюджета, доверия к бюджету, финансовых рисков и прозрачности, а также управления государственными инвестициями,

– сказала Георгиева.

Также глава МВФ похвалила политику НБУ, а в частности, переход к режиму "управляемой гибкости". Это первый шаг к нормализации основ денежно-кредитной и валютной политики.

Свидетельства устойчивой дефляции и стабильности на наличном валютном рынке, которые продолжаются, могут способствовать дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики,

– подытожила политик.

Украинский финансовый сектор является стабильным и работоспособным, однако требуется повышенная бдительность. По ее словам, следует продолжать усилия по усилению банковской диагностики, надзора, управления и планирования на случай непредвиденных обстоятельств.