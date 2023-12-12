Швеція надасть допомогу Україні

Про новий пакет підтримки оголосили вчора прем'єр-міністр Ульф Крістерссон та міністр міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Йохан Форсселл. У доларовому еквіваленті 1,4 мільярда крон це 120 мільйонів.

Читайте також Інфляція падатиме швидше: МВФ прогнозує зростання економіки України

Близько 900 мільйонів крон будуть спрямовані до фонду Світового банку для відновлення України. Він підтримує інфраструктуру у сферах:

енергетики;

житлового будівництва;

охорони здоров'я;

транспорту.

Також гроші витратять на закупівлю обладнання для опалення та збільшення пропускної здатності української електромережі. Заплановані й інші витрати на забезпечення комфортної зими громадянам, зокрема будівництво притулків.

Форселл повідомив, що саме такі потреби висловила українська сторона. Окрім цього, він звинуватив Росію в "енергетичному тероризмі".

Йохан Форсселл Міністр міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, щоб і без того суворе випробування для цивільного населення стало ще важчим. Цим пакетом ми хочемо допомогти Україні як будувати нове, так і відновлювати те, що було зруйновано.

Натомість Крістерссон попередив країни ЄС про наслідки, якщо ті не зможуть домовитися про розширений довгостроковий бюджет цього тижня на саміті в Брюсселі.