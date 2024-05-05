Зміни у виплатах для переселенців: що потрібно знати ВПО у травні

Попри те, що виплати для значної частини ВПО були скасовані, дехто усе ж зміг повернути собі допомогу. Тому значних змін у виплатах у травні не передбачається.

Кому нададуть виплати у травні

З 1 березня деяким громадянам виплати автоматично були продовжені ще на 6 місяців. Відповідно, у травні виплати отримують ті, хто отримував їх у квітні. Зокрема, це стосується осіб, яким продовжили надання допомоги автоматично.

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На додаток, кошти у травні також отримають ті, хто подавав заяву на повернення виплат. За умови, що це звернення було схвалено. Такі виплати слід очікувати 15 або 28 числа кожного місяця.

Згідно із інформацією від Мінсоцполітики, автоматично продовжили виплати:

опікунам та прийомним батькам (за умови, що їхні діти досі виховуються у родині);

пенсіонерам, які мають пенсію до 9 444 гривень;

дітям до 18 років, які мають тяжку хворобу чи інвалідністю;

дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, якщо вони не досягли 23 років.

громадянам з інвалідністю I та II групи.

На що варто звернути увагу

Водночас були прийняті зміни, що мають сприяти стимулюванню внутрішньо переміщених осіб працездатного віку до працевлаштування. Річ у тім, що близько 40% працездатних ВПО наразі працюють, проте більша частина – 60% – не працевлаштовані.

Кількість отримувачів допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні станом на 1 грудня 2023 року становить 2,6 мільйона осіб. Серед них – осіб працездатного віку – майже 1,3 мільйона осіб.

Тому допомога буде продовжуватися родинам, у яких працездатні особи працевлаштувалися, розпочали підприємницьку діяльність та також мають дітей віком до 14 років.