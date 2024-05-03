Призначення пенсій по інвалідності III групи

Міністерство соціальної політики інформує, що право на пенсію по інвалідності мають особи, що втратили працездатність через загальне захворювання, включно з непрацевлаштованими травмами.

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Процес призначення пенсії відбувається так:

Спеціальна комісія оцінює стан здоров'я особи, визначає групу інвалідності та може призначити повторну експертизу для перевірки або зміни статусу.

Заяву про призначення пенсії необхідно подати в управління Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців з моменту встановлення інвалідності, щоб пенсія була призначена з дня її встановлення.

Якщо пенсійні виплати особі з інвалідністю були зупинені через поліпшення стану здоров'я або через відсутність на повторному медичному огляді без вагомих причин, то після повторного визнання її статусу інвалідності, пенсія відновлюється з дня, коли було встановлено інвалідність.

Розміри виплат по інвалідності III групи

Для осіб з інвалідністю III групи: пенсія складає 50% від пенсії за віком;

пенсія складає 50% від пенсії за віком; Для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи або є ліквідаторами: виплати вираховуються на основі зарплати, отриманої у зоні відчуження з 1986 по 1990 рік, або ж у розмірі п’ятикратної величини мінімальної зарплати станом на 1 січня відповідного року;

виплати вираховуються на основі зарплати, отриманої у зоні відчуження з 1986 по 1990 рік, або ж у розмірі п’ятикратної величини мінімальної зарплати станом на 1 січня відповідного року; Для постраждалих внаслідок війни: виплати становлять 60% від грошового забезпечення.

Відповідно до державного бюджету на 2024 рік, прожитковий мінімум, до якого прив’язані соціальні виплати, збільшено з 2 589 гривень до 2 920 гривень. Це призвело до зростання мінімальних виплат:

Для I групи: не менше 2 760 гривень;

не менше 2 760 гривень; Для осіб II та III груп, які не працюють: не менше 2 520 гривень;

не менше 2 520 гривень; Для осіб з інвалідністю II чи III групи, які працюють: не менше 2 093 гривні.

Крім того, до пенсій по інвалідності можуть додаватися надбавки, підвищення та додаткові пенсії, включно з пенсією за особливі заслуги перед Україною, якщо на них є право.