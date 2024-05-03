Призначення пенсій по інвалідності III групи
Міністерство соціальної політики інформує, що право на пенсію по інвалідності мають особи, що втратили працездатність через загальне захворювання, включно з непрацевлаштованими травмами.
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Процес призначення пенсії відбувається так:
- Спеціальна комісія оцінює стан здоров'я особи, визначає групу інвалідності та може призначити повторну експертизу для перевірки або зміни статусу.
- Заяву про призначення пенсії необхідно подати в управління Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців з моменту встановлення інвалідності, щоб пенсія була призначена з дня її встановлення.
- Якщо пенсійні виплати особі з інвалідністю були зупинені через поліпшення стану здоров'я або через відсутність на повторному медичному огляді без вагомих причин, то після повторного визнання її статусу інвалідності, пенсія відновлюється з дня, коли було встановлено інвалідність.
Розміри виплат по інвалідності III групи
- Для осіб з інвалідністю III групи: пенсія складає 50% від пенсії за віком;
- Для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи або є ліквідаторами: виплати вираховуються на основі зарплати, отриманої у зоні відчуження з 1986 по 1990 рік, або ж у розмірі п’ятикратної величини мінімальної зарплати станом на 1 січня відповідного року;
- Для постраждалих внаслідок війни: виплати становлять 60% від грошового забезпечення.
Відповідно до державного бюджету на 2024 рік, прожитковий мінімум, до якого прив’язані соціальні виплати, збільшено з 2 589 гривень до 2 920 гривень. Це призвело до зростання мінімальних виплат:
- Для I групи: не менше 2 760 гривень;
- Для осіб II та III груп, які не працюють: не менше 2 520 гривень;
- Для осіб з інвалідністю II чи III групи, які працюють: не менше 2 093 гривні.
Крім того, до пенсій по інвалідності можуть додаватися надбавки, підвищення та додаткові пенсії, включно з пенсією за особливі заслуги перед Україною, якщо на них є право.