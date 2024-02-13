Пільги на комуналку: яких змін очікувати у 2024 році

Стало відомо, що пільги на 2024 рік розраховуватимуть у лютому. Однак після того, як ПФУ отримає відомості про дохід сімей, які користувалися допомогою раніше.

Яких змін очікувати у 2024 році

Українцям, які користуються пільгами залежно від доходів, у 2024 році надання допомоги продовжать автоматично.

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У держструктурі також додали, що право на отримання пільг на новий період із січня 2023 року визначатиметься автоматично.

Із січня 2024 року право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг буде визначено органами Пенсійного фонду України відповідно до доходів, які були отримані сім’єю пільговика за період з липня по грудень 2023 року,

– йдеться в повідомленні.

Водночас знижки у розмірі 100%, 50% та 25%, з урахуванням середньомісячного доходу, надаватимуть:

на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива;

скрапленого газу в грошовій формі;

на оплату послуг ЖКГ.

Кому потрібно буде звернутися особисто до ПФУ

При цьому, ПФУ наголошує, що особисто звертатися за відновленням допомоги потрібно, якщо у пільговика відбулися наступні зміни:

змінився склад сім'ї;

місце проживання;

перелік послуг, на які призначено пільги.

Хто може розраховувати на пільги

У ПФУ зазначили, що у разі, коли середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, тоді можна оформити житлову субсидію. У 2024 році ця сума становить – 4 240 гривень.

Водночас користуватися пільгами можуть такі категорії українців:

українці з особливими заслугами перед Батьківщиною та члени їх родини;

працівники сфери культури та пенсіонери-освітяни із сільської місцевості;

багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

дружина/чоловік померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

сім'ї з дітьми з інвалідністю;

учасники війни;

діти війни.

Відомості про дохід сім’ї Пенсійний фонд отримає у лютому, після чого орган розрахує пільгу на новий період.