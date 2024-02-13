Пільги на комуналку: яких змін очікувати у 2024 році
Джерело:ПФУ
Стало відомо, що пільги на 2024 рік розраховуватимуть у лютому. Однак після того, як ПФУ отримає відомості про дохід сімей, які користувалися допомогою раніше.
Яких змін очікувати у 2024 році
Українцям, які користуються пільгами залежно від доходів, у 2024 році надання допомоги продовжать автоматично.
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У держструктурі також додали, що право на отримання пільг на новий період із січня 2023 року визначатиметься автоматично.
Із січня 2024 року право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг буде визначено органами Пенсійного фонду України відповідно до доходів, які були отримані сім’єю пільговика за період з липня по грудень 2023 року,
– йдеться в повідомленні.
Водночас знижки у розмірі 100%, 50% та 25%, з урахуванням середньомісячного доходу, надаватимуть:
- на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива;
- скрапленого газу в грошовій формі;
- на оплату послуг ЖКГ.
Кому потрібно буде звернутися особисто до ПФУ
При цьому, ПФУ наголошує, що особисто звертатися за відновленням допомоги потрібно, якщо у пільговика відбулися наступні зміни:
- змінився склад сім'ї;
- місце проживання;
- перелік послуг, на які призначено пільги.
Хто може розраховувати на пільги
Водночас користуватися пільгами можуть такі категорії українців:
- українці з особливими заслугами перед Батьківщиною та члени їх родини;
- працівники сфери культури та пенсіонери-освітяни із сільської місцевості;
- багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;
- дружина/чоловік померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
- сім'ї з дітьми з інвалідністю;
- учасники війни;
- діти війни.